分手費史上最貴！世界首富貝佐斯妻可能拿走2兆天價...

2019-01-10 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕世界首富、亞馬遜公司執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在美國時間9日，與妻子麥肯齊‧貝佐斯（MacKenzie Bezos）發出共同聲明，兩人宣布25年婚姻告終，外媒指出，麥肯齊最多可從貝佐斯身上拿到660億美元（約新台幣2兆元）的天價分手費，很可能改寫史上最高代價的離婚紀錄。

綜合外媒報導，貝佐斯在這份聲明表示，2人是和平分手，「我們將來還是朋友」，不過兩人的財產問題恐難以搞定，由於亞馬遜成立時間比貝佐斯結婚時間晚1年，兩人居住的華盛頓州是「共同財產」州，兩人可均分結婚後創造的財富。

若依該州法律，麥肯齊可以主張，她有獲得貝佐斯一半靠亞馬遜賺來財富的權力，若以目前亞馬遜市值來看，貝佐斯的財富總額為1370億美元，麥肯齊最多可拿到660億美元。

報導指出，貝佐斯若要避免這件事，恐要出售或質押股票，這將稀釋他的股票和公司控制權。

目前美國離婚分手費代價最高者，是賭場大亨永利（Steve Wynn）和伊蓮‧韋恩（Elaine Wynn）離婚案。他們在2010年離婚，離婚金額估計為10億美元。

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