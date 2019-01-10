美日澳印法憂中國擴張 但願有條件與中國合作

2019-01-10 01:04

〔中央社〕美日澳法印5國高階將領今天在印度瑞辛納對話時，雖關切中國在印太地區擴張軍力，但強調只要中國認同5國共享基於規則的自由、開放印太秩序價值觀，仍可與中國合作。

印度海軍總司令蘭巴（Sunil Lamba）、日本自衛隊統合幕僚長河野克俊（Katsutoshi Kawano）、美國印太司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）、澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）和法國海軍參謀長普拉澤（Christophe Prazuck），下午出席2019年印度瑞辛納對話（Raisina Dialogue 2019），就印太安全問題展開對話。

與去年的對話中強烈批判中國無視國際法相較，今年與會的將領仍關切中國在印太地區擴張軍力，但調子放軟，甚至表達願與中國合作的態度。

在談到中國軍力擴張時，蘭巴說，中國過去5年增加80艘新戰艦，毫無疑問中國正耗費鉅資發展軍事能力，中國海軍已成為一支「在這裡駐留」的軍事力量，他擔心北京在印太地區愈來愈獨斷。

蘭巴也談到，不管任何時候，中國在印度洋北部都駐留6到8艘海軍軍艦。兩年前，中國更在非洲吉布地（Djibouti）建立第一個海外軍事基地，目標用來打擊海盜以保護中國的貿易路線，更部署聲稱反海盜的潛艦，但潛艦是最不可能用於反海盜這樣角色的平台。

普拉澤則表示，中國海軍正迅速發展，過去幾年，沒有海軍像中國海軍那樣迅速成長，法國正在觀察和監控海洋戰略格局的變化。

康貝爾認為，隨著中國成長、擴張軍事能力及在印太水域的軍事存在，導致區域安全的不確定性。

他強調，澳洲願與盟國合作，創造更好的安全秩序。建構印太地區社群，是一項多方面的努力。

河野克俊也指出，中國海軍與空軍在本區域活動有所加強，日本在東海仍與中國發生嚴重衝突，特別是在尖閣諸島（釣魚台）。

不過，河野說，中、日已簽署海上與空中聯絡備忘錄，也考慮國防部長互訪。

為因應中國在印太軍事擴張，美國、日本、澳洲與印度的四邊對話成形，當與會者談到四邊對話被視為遏制中國擴張時，戴維森表示，四邊對話的印太政策不代表圍堵、遏制的政策，「我們不是要求人們在我們和中國之間做出選擇」。

戴維森強調，聯盟和夥伴關係對印太安全來說至關重要。

蘭巴解釋，四邊對話代表包容、自由、開放及以規則為基礎的（印太）秩序，並承諾遵守國際規則和協定。四邊對話會隨著時間推移而成長。

普拉澤、康貝爾和河野等人都同意，四邊對話是開放的，只要認同參與國所共享上述包容、自由、開放及以規則為基礎的印太地區秩序價值觀，將開放給東協和其他印太地區國家參加。

河野等人表示，中國目前的作為顯然與上述印太秩序價值觀不同，但如果中國能持有與上述價值觀同樣的立場，「我們也可以與中國一起合作」。（編輯：林治平）

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