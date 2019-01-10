替伊朗從事間諜活動 以色列前部長將判11年

2019-01-10 00:14

〔中央社〕以色列司法部今天表示，被控替敵國伊朗從事間諜活動的前能源和基礎建設部長塞吉夫已和檢方達成認罪協商，將被判處11年徒刑。

法新社報導，司法部發聲明表示，依照這項協商，塞吉夫（Gonen Segev）將就嚴重間諜活動和把情資交給敵國的罪名認罪。

塞吉夫律師左哈爾（Eli Zohar）和馬索瑞（Moshe Mazor）發聲明指出，依照協商，撤銷叛國罪名。

「塞吉夫先生確實和伊朗人有接觸，但他的動機不是『戰爭時期幫助敵人』的叛國罪。這就是為什麼要把這項罪名從修正起訴書中刪除。」

本案預定2月11日宣判。

塞吉夫一案去年7月開庭，但一直在耶路撒冷地方法院閉門審訊，鮮少公開發布細節。塞吉夫1995年至1996年擔任能源和基礎建設部長。

以色列國家安全局（Shin Bet）當時在聲明中指控，塞吉夫2012年定居奈及利亞時，開始提供伊朗有關「能源市場相關資訊、以色列國安設施位置、政治和安全機構建物和官員名單等資料」，直到2018年5月在以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport）被捕為止。

國家安全局表示，塞吉夫曾與伊朗駐奈及利亞大使館的官員聯繫，後來前往伊朗與他的上線見面。

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