英國會表決 縮短脫歐協議否決後修改期限

2019-01-10 00:14

〔中央社〕英國國會今天以11票之差表決通過，把英國首相梅伊（Theresa May）政府的脫歐協議若在15日遭到國會否決後的修改期，從21天縮短至3天。

國會原訂於去年底表決脫歐協議，但梅伊眼看不會過關而臨時喊卡。然而，即使來到2019年，梅伊的困境仍未獲得解決，脫歐協議目前仍遭遇很大反對聲浪。國會從今天起開始展開5天辯論，將在辯論結束後，於15日進行表決。

然而，在辯論展開前，梅伊又面臨另一項挑戰。

脫歐協議表決如果未獲通過，梅伊政府原本有21天可以修改，提出新方案，回到國會要求進行第2次表決。然而，部分梅伊的保守黨同僚今天加入工黨陣營，以308票對297票通過提案，把修改期限從3週（21天）大幅縮短至3天。

縮短修改期限的提案由保守黨議員、前檢察總長葛里夫（Dominic Grieve）提出，梅伊政府原本預料這項提案會因為程序問題而遭到否決，但下議院議長貝爾考（John Bercow）卻認為議員可以投票，讓部分脫歐派議員憤怒指控貝爾考無視議會規則。

提案成功通過，導致脫歐時程表加快進度。若脫歐協議照舊於15日表決，一旦遭到否決，梅伊得在21日就拿出B計畫。

工黨的脫歐影子大臣施凱爾（Keir Starmer）表示：「政府先前延遲投票，導致時間越來越緊迫，增加無協議脫歐的危險性。如果首相的脫歐協議下週在國會遭到否決，她必須趕快回到國會來，讓議員有機會來決定下一步。」（編輯：劉學源）

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