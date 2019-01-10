美少年吃飯找回的這枚銅板 放72年市值竟暴增2億倍！

2019-01-10 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕1947年美國麻州1名少年買午餐時找回許多零錢，當中有1枚純銅製、生產於1943年的林肯肖像1美分銅板，是當時的鑄幣廠錯誤製造而成，世上只有15枚，美國政府曾經否認有這銅板存在，但它今（9）日將登上美國最大的海瑞得（HA）拍賣會，預估可拍得200萬美元（約台幣6152萬元）。

綜合外媒報導，美國在1943年因第二次世界大戰的戰爭需求，當時的硬幣均以鋼製成，銅料則用在軍事、通訊等用途，但鑄幣廠在在製造林肯肖像美分硬幣時，卻錯誤放入些許銅料，導致10至15個銅製的美分銅板生成，1947年麻州1名16歲少年小盧特斯（Don Lutes Jr.）買午餐時，被找回其中1個銅製美分硬幣。

當時少年聽聞美國汽車巨擘福特（Ford）表示，只要有人能向自己展示如此珍稀的銅板，就要贈送1部汽車，因此小盧特斯立刻聯繫福特公司，卻被告知該枚銅板是假的，而在他的人生歲月中，幾度被詢問是否願意轉手該枚硬幣，但他惦記美國財政部也稱該枚銅板不存在，因此決定自己收藏，直到他在2018年9月逝世。

2010年丹佛鑄幣廠產出的類似銅板拍得170萬美元（約台幣5233萬元），小盧特斯的銅板將於今（9）日進行拍賣，專家預估可能拍得200萬美元的天價，海瑞得拍賣會的專家指出，「這是美國錢幣學中最著名的錯誤硬幣，這就是令人興奮的原因，沒有人知道究竟可以拍得多少錢」。

瞻仰銅板請點擊下面

海瑞得拍賣會傳送門

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