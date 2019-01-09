抗議通訊軟體推共乘 南韓計程車司機自焚

2019-01-09 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾一輛計程車今（9）日晚間突然起火燃燒，據消防單位表示，計程車司機在車內自焚，抗議即時通訊巨頭Kakao推出共乘服務。

《韓聯社》報導，今日晚間6時（台灣時間傍晚5時）許，一輛停在首爾光化門站附近的計程車起火燃燒。目擊者表示，火勢從乘客座位開始延燒，然後蔓延到司機身上，另一人說，在爆炸聲響起開始燃燒後，司機離開車內倒在路上。

64歲的司機隨後被送到附近醫院急救，大部分身體受到二度燒傷，目前昏迷不醒。

一名不願透露姓名的消防官員說，此案被認為是司機自焚。在火災發生前，司機曾向同事抱怨，「沒有希望了...汽車共乘服務，如果保持原樣，將會害死我們所有人」。

南韓即時通訊巨頭Kakao公司旗下Kakao Mobility去年推出共乘服務App，已在上個月開放有限版的共乘服務，以在正式上路前收集相關意見和調整細節。

由於計程車司機強烈反彈，Kakao Mobility已決定延後共乘服務正式上路時間。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/