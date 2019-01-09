深夜攬客遭3學生拒絕 大媽怒嗆：沒需求算啥男生？

2019-01-09 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國鄭州火車站日前被爆出有幾名大媽，不斷向路人推銷「色情服務」，結果有3名學生委婉拒絕後，竟還被大媽反罵「男生沒有需求還叫什麼男生？」，影片曝光後不僅讓許多中國網友直搖頭，還有網友諷刺說，「這就是火車站的一道風景」。

據《新浪新聞》報導，去年12月28日有3名男學生到鄭州火車站後，想找地方充電住宿，不料一出來就被幾位大媽攬下，其中一名大媽聲稱自己家是開賓館，3個人住2個小時要60塊人民幣（約新台幣270元），裡頭還有「小妹」可為他們服務，一次也只要200人民幣（約新台幣900元）。

3名學生聽完後雖跟隨大媽前往賓館，不過他們仍堅持「沒有這個需求」、「不想玩」，希望能單純付錢住宿就好。該名大媽眼看上門的生意又飛了，立刻氣得大罵，「我們這不是住的地方，來就是讓你玩的，你還在那邊磨嘰（拖拉）！」、「男生沒有需求還叫什麼男生？」讓3名學生全都嚇傻，最後又無奈地重新回到街頭尋找住宿。

該影片曝光後，許多中國網友也直搖頭，紛紛留言「這就是火車站的一道風景」、「這種現象好久了，天天都有人問」、「全國各地一個樣」、「大媽說的小妹是她自己嗎」、「可怕，光明正大的賣」、「這個地方早就該查了」、「有沒有需求乾你屁事...」。

報導指出，該涉案旅館已被停業整頓。

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