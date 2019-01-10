烏龍！日本厚勞省14年來都亂算 保險公司恐長期少給錢

2019-01-10 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省（厚勞省）今（9日）爆出自2004年起，用了錯的統計方法，導致14年來攸關民生相關統計數據都有誤，恐影響薪資標準額、保險金少給等問題。政府正對影響範圍及層面展開調查。

綜合日媒報導，厚勞省的統計數據是政府的基本數據之一，如勞動統計能夠顯示平均工資、工時及就業趨勢。依規定，員工人數5至500人的單位，以隨機抽樣調查；500員工數以上的商業機構，則需全面調查。

以東京為例，需要全面調查的單位約有1400家，但厚勞省實際上只調查了3分之1左右的單位。為了要讓數字看起來與全面調查的結果相符，他們將調查來的數字乘上一定倍數，變造為全東京的統計結果。

如此一來，若調查發高薪的公司比實際數量少，則可能得出東京平均薪資比實際要來得低的假象。而向來依政府單位提供的數據計算保險金的保險公司，則可能因此少發了保險金。

據悉，日本當局其實早在去年12月20日就發現統計方法錯誤的問題報告，不過仍若無其事地在隔日發布10月份的統計數據，遭質疑政府單位隱瞞統計瑕疵。目前厚勞省正對其影響程度及細節進行調查。

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