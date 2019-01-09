膽敢舉報官媒！ 中國傳銷公司被笑「挑硬柿子捏」

2019-01-09 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名的保健企業「權健自然醫學科技發展有限公司」，在2018年末遭人指控誇大療效，甚至導致1名女孩死亡；中國當局隨即以涉及「傳銷」為由，進駐權健在天津的總部調查；微信公眾號《俠客島》12月30日在網上發表一篇研究權健與傳銷之間關係的文章，不料，同日就被權健官方檢舉下架；其實《俠客島》是中國官媒《人民日報》旗下的海外公眾號，結果許多中國網友笑翻，諷刺「投訴人民日報的公號？背景深啊」。1週後權健18名高層被警方刑事拘留，保健王國一夕崩解。

綜合外媒報導，權健是中國頗為知名的保健企業，原先年銷售額近200億元人民幣（約900億台幣），市值被概估約1600億台幣；不過在去年12月25日，遭一位署名「丁香醫生」發出一篇專文，揭露權健利用行銷手法與誇大的話術，誘導民眾購買高價產品，甚至導致一名罹患生殖細胞瘤的女童放棄正規治療，最終導致其死亡。

文章一出立刻在網路上廣為傳發，中國當局發現後立刻介入調查，而權健的股價也迅速崩跌；與此同時，微博的公眾號《俠客島》也在12月30號發表一篇名為「【經濟ke】權健背後的『北派傳銷』身影」的文章，結果不到一天就被健權官方以「侵犯名譽/商譽/隱私/肖像」檢舉下架，殊不知《俠客島》其實是中國官媒《人民日報》旗下的海外公眾號，這個在太歲頭上動土的舉動被中國網友笑翻，直呼「俠客島都被傳銷給投訴了」、「妄議權健？」、「俠客島不就是個武俠迷的公眾號嗎？敢惹中國知名企業？」、「人民日報竟然輸給了權健」

最後在1月7日，包括權健創辦人束昱輝等18位公司高層，被中國天津市保安機關以涉及「傳銷犯罪」與「虛假廣告犯罪」等罪名刑事拘留，耗時14年打造的保健帝國一夕之間蒸發殆盡，而《俠客島》也在微博轉貼相關新聞，悠悠地說「出來混，總是要還的」。

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