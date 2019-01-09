長壽秘訣是吃地瓜？美國最老人瑞114歲婆婆辭世

2019-01-09 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國最老人瑞萊西·布朗（Lessie Brown），週二在俄亥俄州家中離世，享嵩壽114歲。

《美聯社》報導，布朗的孫子威爾遜（Ronald Wilson）表示，去年9月歡度114歲生日的布朗，與一個女兒住在俄亥俄州克利夫蘭高地（Cleveland Heights），已於週二在家中離世。

布朗1904年出生於喬治亞州，家中有12個兄弟姊妹，18歲時隨家人搬到克利夫蘭高地，並在4年後結婚，育有3女2子，她的丈夫已於1991年離世。

她曾在2013年慶祝109歲生日時表示，是上帝的意志讓她活得這麼長久，但她的家人認為，布朗長壽的原因是她幾乎每天都吃地瓜。

去年5月9日，在「賓州之寶」114歲的戴芬妮·吉布森（Delphine Gibson） 離世後，布朗成為全美最長壽人瑞。當她的女兒告訴她此事時，布朗回說：「很好。」

《美聯社》稱，暫時還不知道誰會接替布朗，成為在美國仍然健在的最老人瑞。目前世界最老人瑞是住在日本南部九州的女性田中加子，年齡為116歲。

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