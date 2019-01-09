貶損中國國歌關3年！香港泛民派憂成剷除異己新法源

2019-01-09 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港行政會議昨（8日）審議通過中國《國歌法》立法草案，其中規定公開、故意篡改國歌，或以歪曲、貶損方式奏唱國歌，均屬違法，可監禁3年及罰款5萬港元。草案預定於23日提交立法會首讀和二讀，泛民主派憂慮此法將成為剝奪持異見立法會議員議席的法源。

綜合媒體報導，《國歌條例草案》中明列行政長官、問責官員、行政會議成員、法官及立法會議員等公職人員宣誓前都須唱國歌，並將國歌納入中小學教育，教導學生唱國歌及其相關禮儀、歷史和精神。此外，當地的廣播和電視節目也須配合在特定時段播放國歌。

香港政制及內地事務局局長聶德權強調，草案中只有2條條文帶有罰則，其中不當使用國歌，例如用於或變相用於商標、商業廣告、私人喪事活動、公共場所的背景音樂等，需要罰款；或是公開故意侮辱國歌，例如任何人公開、故意篡改國歌，或以歪曲、貶損方式奏唱均屬違法。

有別於一般簡易治罪的6個月檢控時限，國歌法的時限延長至警方發現罪行1年内或罪行發生2年内。聶德權表示，因警方考慮辦案時恐涉及大量人士或網上行為，為了有效執法，才延長檢控時限。

泛民主派陣營議員朱凱廸表示，此次立法源自於香港球迷曾在球場「噓國歌」，目的是迫使香港人主動表達「愛國情操」；公民黨黨魁楊岳橋則說，國歌法沒有就「貶損國歌」有清晰的定義，也擔心立法會宣誓儀式前須播放國歌的安排，會成為政府「DQ（指取消資格）」持異見議員的藉口，侵害香港的言論和表達自由。

面對泛民陣營的憂慮，聶回應，只有觸犯相關法令才有可能違反國歌法，且認為法令對宣誓儀式的規定很清晰。他強調，《國歌條例草案》立法目的是維護國歌尊嚴，讓市民尊重國家，重點在於「尊重」，所以條例內容對市民大眾不會構成影響。

聶德權表示，《國歌條例草案》列入基本法附件3，因此香港有責任透過立法實施全國國歌法，是充份反映一國兩制的做法。

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