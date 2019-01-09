德國三大機場明起罷工 恐嚴重影響眾多航班及旅客

2019-01-09 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕德國服務業工會「Ver.di」今天表示，將號召德國三座國際機場的員工在當地時間10日發起罷工，整起行動將從凌晨3點持續到午夜，恐怕有上萬旅客因此受到影響。

綜合外媒報導，德國服務業工會Ver.di號召國內杜塞道夫（Dusseldorf）、科隆／波昂（Cologne-Bonn）和斯圖加特（Stuttgart）3座機場的的保安人員，聯合發起罷工行動，目的就是要求政府將時薪17歐元（約新台幣610元）調高成20歐元（約新台幣720元）。工會表示，這起行動將會於10日凌晨3時開始直至午夜時分，預估會嚴重影響到眾多航班及旅客。

將於10日上演的這場罷工行動，已經是Ver.di在本週第二次發起罷工。Ver.di在7日就警告性演練了一場4小時罷工行動，還貼出公告提醒旅客。當天因為正值週一，此舉嚴重影響到許多要回工作崗位的上班族群，也迫使林特格爾機場（Tegel）和順菲爾機場（Schoenefeld）內約有50個航班被迫延誤，甚至取消班機。

針對Ver.di所要求約莫17%左右的薪資調幅，同業公會BDLS表示，願意給予2至8.1%的調薪幅度，且下一次勞資談判將排定在本月23日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/