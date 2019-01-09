報仇3年不晚！播出「被認罪」畫面 他要求吊銷央視執照

2019-01-09 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典籍維權人士彼得．達林（Peter Dahlin）2016年曾被中國當局軟禁，並上中國中央電視台（CCTV-4，簡稱央視）「認罪」，他7日向英國政府投訴，由於未經他同意便播出「被認罪」的畫面，要求撤銷《央視》的執照。

綜合媒體報導，達林2009年成立「人權衛士緊急救援協會」（Chinese Urgent Action Working Group），為受迫害者提供法律和經濟援助。然而2016年1月3日，中國警方依「涉嫌危害國家安全罪」逮捕達林和其女友，審訊人員雖未施以暴力，但不讓他睡覺，根據國際公約，這已等同酷刑，且囚禁期間達林也被持續審訊好幾個小時。

2周後，達林被要求坐在攝影機前，對《央視》記者照稿念「認錯」，《央視》在達林出境前播出他認罪的影片；達林今年1月7日向英國的電信監管機構Ofcom提交投訴函，指出自己2016年在未經正式逮捕、審訊的狀況下被迫錄製認罪影片，對方未告知此為公共用途，他也從未同意播出該影片，《央視》已違反英國的廣播條例以及人權法。

如果英國受理，《央視》將失去在英國的營運權；除了達林，早在去年11月23日，英國公民韓飛龍（Peter Humphrey）也向Ofcom投訴，表示自己也曾被中共關押、遭《央視》逼供，要求Ofcom吊銷《央視》的營業執照。

我今日向英国广播监督机构 @Ofcom 提交了一份针对CCTV-4 @CCTV 的官方公平和隐私投诉信，并且还向他们通报了其在英国播出众所周知的谎言和故意歪曲事实的违反播出规则之行为。 — Peter Dahlin （彼得·达林） （@Peterinexile） 2019年1月7日

#Canadian Peter Dahlin, a Swedish rights activist, was imprisoned in #China and provided nothing to read or write with. Two guards kept watch over him around the clock. He was not permitted to speak to them, reports @dougquan #cdnpoli #bcpoli #Huawei https://t.co/imxZspaQBS — DouglasTodd （@DouglasTodd） 2019年1月7日

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