報仇3年不晚！播出「被認罪」畫面 他要求吊銷央視執照

2019-01-09 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典籍維權人士彼得．達林（Peter Dahlin）2016年曾被中國當局軟禁，並上中國中央電視台（CCTV-4，簡稱央視）「認罪」，他7日向英國政府投訴，由於未經他同意便播出「被認罪」的畫面，要求撤銷《央視》的執照。

綜合媒體報導，達林2009年成立「人權衛士緊急救援協會」（Chinese Urgent Action Working Group），為受迫害者提供法律和經濟援助。然而2016年1月3日，中國警方依「涉嫌危害國家安全罪」逮捕達林和其女友，審訊人員雖未施以暴力，但不讓他睡覺，根據國際公約，這已等同酷刑，且囚禁期間達林也被持續審訊好幾個小時。

2周後，達林被要求坐在攝影機前，對《央視》記者照稿念「認錯」，《央視》在達林出境前播出他認罪的影片；達林今年1月7日向英國的電信監管機構Ofcom提交投訴函，指出自己2016年在未經正式逮捕、審訊的狀況下被迫錄製認罪影片，對方未告知此為公共用途，他也從未同意播出該影片，《央視》已違反英國的廣播條例以及人權法。

如果英國受理，《央視》將失去在英國的營運權；除了達林，早在去年11月23日，英國公民韓飛龍（Peter Humphrey）也向Ofcom投訴，表示自己也曾被中共關押、遭《央視》逼供，要求Ofcom吊銷《央視》的營業執照。

  • 達林7日向英國政府投訴，由於未經同意便播出他「被認罪」的畫面，他要求撤銷《央視》的執照。（圖擷取自推特）

    達林7日向英國政府投訴，由於未經同意便播出他「被認罪」的畫面，他要求撤銷《央視》的執照。（圖擷取自推特）

  • 圖為2016年1月19日，《央視》播出達林「被認罪」的畫面。（圖擷取自《央視》）

    圖為2016年1月19日，《央視》播出達林「被認罪」的畫面。（圖擷取自《央視》）

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