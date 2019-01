報仇3年不晚！播出「被認罪」畫面 他要求吊銷央視執照

2019-01-09 21:14

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典籍維權人士彼得.達林(Peter Dahlin)2016年曾被中國當局軟禁,並上中國中央電視台(CCTV-4,簡稱央視)「認罪」,他7日向英國政府投訴,由於未經他同意便播出「被認罪」的畫面,要求撤銷《央視》的執照。

綜合媒體報導,達林2009年成立「人權衛士緊急救援協會」(Chinese Urgent Action Working Group),為受迫害者提供法律和經濟援助。然而2016年1月3日,中國警方依「涉嫌危害國家安全罪」逮捕達林和其女友,審訊人員雖未施以暴力,但不讓他睡覺,根據國際公約,這已等同酷刑,且囚禁期間達林也被持續審訊好幾個小時。

2周後,達林被要求坐在攝影機前,對《央視》記者照稿念「認錯」,《央視》在達林出境前播出他認罪的影片;達林今年1月7日向英國的電信監管機構Ofcom提交投訴函,指出自己2016年在未經正式逮捕、審訊的狀況下被迫錄製認罪影片,對方未告知此為公共用途,他也從未同意播出該影片,《央視》已違反英國的廣播條例以及人權法。

如果英國受理,《央視》將失去在英國的營運權;除了達林,早在去年11月23日,英國公民韓飛龍(Peter Humphrey)也向Ofcom投訴,表示自己也曾被中共關押、遭《央視》逼供,要求Ofcom吊銷《央視》的營業執照。

#Canadian Peter Dahlin, a Swedish rights activist, was imprisoned in #China and provided nothing to read or write with. Two guards kept watch over him around the clock. He was not permitted to speak to them, reports @dougquan #cdnpoli #bcpoli #Huawei https://t.co/imxZspaQBS