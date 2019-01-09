用生命搶澳洲奶粉！網友嘆：中國已變不要臉代名詞...

2019-01-09 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近期內再度發生中國人集體搶購配方奶粉的事件，全程都被澳洲民眾用手機錄下，能見到連中國老婦、老伯都加入搶奶行列，過程中均被重推在地，中國網友對此驚嘆「用生命在搶奶」、「中國人都成了不要臉的代名詞了」。

澳洲《9號新聞台》證實此事發生在墨爾本的博士山（BoxHill）華人區，遭中國民眾瘋狂搶購的是當地沃爾沃斯超市，當時店方才剛將新到貨的羊奶配方奶粉上架，立刻被大批中國民眾如喪屍般爭相搬貨，其中1名老婦更被粗暴地推倒在地，爬起後又再度被1名踉蹌的老伯跌倒時撞到。

賣場發言人指出，當店方注意到此景象後，迅速將奶粉搬回庫房存放，以杜絕中國民眾的代購歪風，「顧客和團隊成員的安全是我們最注重的，這種行為顯然無法被接受」、「我們將繼續密切管理庫存流量，以便顧客在需要時都可以買到配方奶」；有消息指出，代購奶粉的中國民眾年收入可達10萬美元（約台幣308萬元）。

許多中國網友們看見瘋狂景象，也都不能苟同片中中國民眾的離譜行徑，紛紛留言指出「走到哪都是這德行，搶了一輩子，改不了」、「嘴上高喊愛國，身體很誠實地搶老外奶粉」、「醜陋的中國人」、「搶的優良傳統根深蒂固」。

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