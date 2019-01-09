沙國逃家女子獲聯合國難民身分 澳洲收到安置請求

2019-01-09 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯18歲女子奎農（Rahaf al-Qunun）宣稱遭虐待而逃家，目前正在泰國等候庇護。澳洲內政部今（9）日表示，聯合國難民署已認定奎農合格難民身分，並稱已收到請求安置奎農的要求。

綜合外媒報導，奎農週末搭機從科威特抵達曼谷，計畫赴澳洲尋求庇護，但在轉機時被泰國官員攔下，她因擔心遭遣返而將自己鎖在機場飯店房間，積極透過網路、媒體表明逃跑是因為不堪受虐，假如被泰國遣返回國，「我保證回國後會被他們殺掉」。

奎農後來獲准離開機場入境泰國，由聯合國難民署（UNHCR）照料。難民署也於今日認定奎農是合格難民身分，並將案件移交給澳洲，請求安置奎農。

立場反移民的澳洲內政部長杜頓（Peter Dutton）表示，「此案不會有特殊待遇」，但他提到，「沒有人想看到1名少女活在恐懼之中，而她現在在泰國有個避風港」。

另名澳洲官員則在此之前暗示當局將批准庇護請求，衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，「如果她被認定為難民，我們會非常、非常認真地考慮給予人道主義簽證」。

此外，奎農的父兄已在昨日抵達泰國，但奎農拒絕與他們見面。

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