連菜單也要管！中國審查公共場所阿拉伯用語

2019-01-09 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省和海南省派人審查公共場所的阿拉伯文標語，以及菜單、宣傳廣告是否含有宗教成分，檢查範圍擴及餐館、超市、幼兒園等；他們認為此舉能抑制「泛阿拉伯化」。

泛阿拉伯主義認為阿拉伯人應建立單一民族國家，該思潮在1960年代達到最高峰。根據中國官媒《環球時報》英文版網站報導，近期河北省邯鄲市黃粱夢鎮、海南省三亞市便以「反泛阿拉伯化」為名，在公開場所對任何阿拉伯文口號及文宣進行審查。

邯鄲市曾在其官方微信帳號表示，上個月（12月）30日起於市內鄉村展開檢查作業，後來該訊息遭到刪除；據傳他們僅發現一家伊斯蘭品牌拉麵店菜單上使用阿拉伯語，並於該店宣傳牌上發現含有宗教成分，目前該家餐館已刪除相關內容。

海南省三亞市去年11月在伊斯蘭教社區（即回教社區）回新村、回回村也採取相同行動，兩村合計有超過1萬名回民。這波檢查抓到50個違反規定的個案，目前仍持續審查中。

這場反泛阿運動首先在寧夏和新疆進行。去年北京頒布「關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作的意見」，流亡海外的新疆人士對此表示，頒布目的是要遏制和糾正伊斯蘭教「去中國化」，嚴禁「阿化」。

本月5日，中國官方與8個伊斯蘭教協會代表會面，通過一項五年計劃，旨在將伊斯蘭教中國化。會議上，伊教代表們同意引導伊斯蘭教與社會主義相容，並且採取措施讓伊斯蘭教中國化。環球時報英文版指出，此舉是中國探討在現代國家治理宗教方式的重要動作。

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