女植物人昏迷14年竟產嬰 警方強制院內男員工驗DNA

2019-01-09 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州的哈辛達療養院（Hacienda HealthCare）日前傳出女病患意外產子，據調查，這名女子因14年前的溺水事故成為植物人，很可能在無法反抗的情況下遭到性侵，才導致懷孕生子。目前美國警方已提出搜查令，要求所有在職與離職男員工進行DNA檢測。

綜合外媒報導，14年前這名女子15歲時溺水成為植物人，需要24小時專人照護，所以安置在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的哈辛達療養院。上月29日，女子因分娩感到劇烈疼痛，發出呻吟聲，院方這才發現她已經懷孕，最後女子在昏迷中生下1名健康男嬰。

美國警方初步判定，女子應該是在無力反抗的狀態下遭受性侵，不過病房出入人數眾多，無法確認何人所為。對此警方於昨（８）日發布搜查令，強制哈辛達療養院內的所有男性員工，包括已經離職的男性工作人員，都必須提供DNA給警方調查，並強調警方會盡其所能找到嫌犯。

事發後哈辛達療養院更改院內規定，若是男性員工要進入女病患病房，一定要有另名女性員工陪同。哈辛達療養院也針對搜查令發表聲明，指出「我們將繼續與鳳凰警察和所有其他調查機構合作，在令人不安和前所未見的情形下，找出事實」。

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