英議員覺得脫歐協議要再更好 內閣諷「想吃天鵝肉？」

2019-01-09 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕隨著英國脫歐的大限將在2019年3月29日到達，但英國政府與國會對「脫歐協議」仍僵持不下，雖然梅伊版「脫歐協議」將在1月15日在國會進行表決，但在一場相當於前哨戰的「財政法修正案」已在1月8日先敗下陣來；面對始終堅持「完美脫歐方案」的國會議員，英國環境大臣戈夫（Michael Gove）忍不住嘲諷這些議員「就像年過半百的中年大叔肖想跟史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Johansson）約會一樣妄想。」

綜合外媒報導，先前英國與歐盟協議，脫歐的大限在2019年3月29日到達；歐盟預算執行委員指出，若是英國屆時直接「無協議」硬脫歐，歐盟那時必須採取緊急行動以填補數十億歐元的財政黑洞，而根據雙方的協議，英國在2020年底前仍繼續支付歐盟預算；由於英國是歐盟預算的「主要淨出資國」，歐盟官方也警告，若是到時英國硬脫歐，不只失去過渡期的英國經濟將遭遇大災，歐盟財政也將陷入「抽銀根」的財政缺口，為歐盟帶來經濟困難。

雖然梅伊版的「脫歐協議」將在1月15日於英國國會進行表決，不料相當於前哨戰的「財政法修正案」卻在8日率先被國會通過，限制政府在「無協議脫歐」前須經國會同意，才能修改稅法以支應其開支，形同打了梅伊以「硬脫歐」當退路的企圖一巴掌；在「脫歐協議」被國會議員批評「讓步太多」可能難以在國會過關，但硬脫歐的選項又被國會封死的情形下，英國首相梅伊的處境左右艱難。

對此英國的環境大臣戈夫（Michael Gove），忍不住在1月8日的內閣會議上出言嘲諷這些嫌「脫歐協議」還不夠好的議員，稱「這些覺得協議可以再更好的議員，就像年過半百的中年大叔想跟史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Johansson）約會一樣癡心妄想。」，而就業及退休保障大臣魯德（Amber Rudd）聞言也幫腔「我幫你性別平衡一下，也像在等皮爾斯‧布洛斯南（Pierce Brosnan）出現一樣。」

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