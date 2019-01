夜訪民宅不偷不搶 美國怪男狂舔門鈴3小時

2019-01-09 20:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國33歲男子阿羅攸(Roberto Arroyo)日前行為怪異,狂舔加州1戶人家的電鈴3小時,連當地偵辦的警方都忍不住大呼,這是他們多年來處理過最「奇葩」的案子。

綜合外媒報導,女屋主鄧甘(Sylvia Dungan)表示,事發於5日凌晨,當時她和先生都不在家,孩子在屋裡熟睡;凌晨5點多時家中警報器響起,由於時間點詭異,事後他們調閱監視器,才發現阿羅攸從凌晨2點開始就在門前徘徊,接著神情陶醉地大舔特舔他們家的門鈴,足足舔了3個小時,之後還在該戶人家的前院小解。

鄧甘表示,他們事後覺得這件事有點好笑,因為嚴格來說,阿羅攸沒有傷害任何人、破壞任何東西。不過當地警方發現,阿羅攸之前涉及偷走別家人的耶誕燈延長線,將面臨輕微竊盜罪的刑事指控。

Bizarre act caught on CCTV - Roberto Daniel Arroyo was caught licking a doorbell for three hours.



Get the full story here: https://t.co/9u9EUEprEq pic.twitter.com/AY0RnUyqhQ