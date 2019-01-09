夜訪民宅不偷不搶 美國怪男狂舔門鈴3小時

2019-01-09 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國33歲男子阿羅攸（Roberto Arroyo）日前行為怪異，狂舔加州1戶人家的電鈴3小時，連當地偵辦的警方都忍不住大呼，這是他們多年來處理過最「奇葩」的案子。

綜合外媒報導，女屋主鄧甘（Sylvia Dungan）表示，事發於5日凌晨，當時她和先生都不在家，孩子在屋裡熟睡；凌晨5點多時家中警報器響起，由於時間點詭異，事後他們調閱監視器，才發現阿羅攸從凌晨2點開始就在門前徘徊，接著神情陶醉地大舔特舔他們家的門鈴，足足舔了3個小時，之後還在該戶人家的前院小解。

鄧甘表示，他們事後覺得這件事有點好笑，因為嚴格來說，阿羅攸沒有傷害任何人、破壞任何東西。不過當地警方發現，阿羅攸之前涉及偷走別家人的耶誕燈延長線，將面臨輕微竊盜罪的刑事指控。

Bizarre act caught on CCTV - Roberto Daniel Arroyo was caught licking a doorbell for three hours.



Get the full story here: https://t.co/9u9EUEprEq pic.twitter.com/AY0RnUyqhQ — Sky News （@SkyNews） 2019年1月9日

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