美國醉女機場暴走 爬上櫃台嗆地勤：你這個性侵犯

2019-01-09 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國26歲女子湯瑪斯（Sabrina Thomas）6日喝得醉醺醺，在佛州勞德岱堡的好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International airport）大吼大叫，還爬上櫃台指著男性工作人員嗆「你這個性侵犯」！

綜合外媒報導，根據民眾錄下的影片，湯瑪斯6日下午5時在機場失控大鬧，爬到捷藍航空（JetBlue）的櫃台上，對著男地勤嚷著「你這個性侵犯！讓我離開這裡！」，湯瑪斯把自己的登機證撕碎後丟到對方身上，還稱自己身上有槍。之後湯瑪斯遭警方制伏，被逮捕時她口中仍大喊「我歧視白人、我討厭白人警察！」。

由於該影片在社群媒體瘋傳，部分乘客懷疑湯瑪斯是因為捷藍航空延誤了10小時才會抓狂，捷藍航空否認此說法，表示湯瑪斯搭乘的班機有準時起飛，而工作人員是因為察覺湯瑪斯疑似身體不適才拒絕讓她登機，但湯瑪斯堅持自己沒有喝酒、也未服用藥物，等了5分鐘後，她便歇斯底里地大叫「白人強暴我！」，之後開始一連串暴走的行徑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

A crazed SWS goes on a screaming tirade in Florida, and she randomly starts calling a Black JetBlue employee a “rapist”.



This is why we have to continue to refute and challenge these “rape culture” narratives that the white media and other organizations project onto Black males pic.twitter.com/ueUQnnvNxm — Tariq Nasheed （@tariqnasheed） 2019年1月8日

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