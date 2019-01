美國醉女機場暴走 爬上櫃台嗆地勤：你這個性侵犯

2019-01-09 22:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國26歲女子湯瑪斯(Sabrina Thomas)6日喝得醉醺醺,在佛州勞德岱堡的好萊塢國際機場(Fort Lauderdale-Hollywood International airport)大吼大叫,還爬上櫃台指著男性工作人員嗆「你這個性侵犯」!

綜合外媒報導,根據民眾錄下的影片,湯瑪斯6日下午5時在機場失控大鬧,爬到捷藍航空(JetBlue)的櫃台上,對著男地勤嚷著「你這個性侵犯!讓我離開這裡!」,湯瑪斯把自己的登機證撕碎後丟到對方身上,還稱自己身上有槍。之後湯瑪斯遭警方制伏,被逮捕時她口中仍大喊「我歧視白人、我討厭白人警察!」。

由於該影片在社群媒體瘋傳,部分乘客懷疑湯瑪斯是因為捷藍航空延誤了10小時才會抓狂,捷藍航空否認此說法,表示湯瑪斯搭乘的班機有準時起飛,而工作人員是因為察覺湯瑪斯疑似身體不適才拒絕讓她登機,但湯瑪斯堅持自己沒有喝酒、也未服用藥物,等了5分鐘後,她便歇斯底里地大叫「白人強暴我!」,之後開始一連串暴走的行徑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

A crazed SWS goes on a screaming tirade in Florida, and she randomly starts calling a Black JetBlue employee a “rapist”.



This is why we have to continue to refute and challenge these “rape culture” narratives that the white media and other organizations project onto Black males pic.twitter.com/ueUQnnvNxm