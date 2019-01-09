數量、規模都縮水...日媒曝CES展中國變得好低調

2019-01-09 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大消費電子展CES於美國時間8日（台灣時間9日）起在美國拉斯維加斯登場。有日媒觀察到，近年科技實力大躍進的中國，在此次的展覽中相對低調，參展的企業數量、發布規模也較去年縮水。

《日經新聞》報導，本屆CES參展的中國企業約1200家，不僅數量較去年減少，發表規模也不若以往，認為在華為財務長孟晚舟去年12月1日於加拿大遭逮捕後，中國企業家在美國已盡量避免高調。

報導指出，1月7日舉辦的「中國之夜」活動聚集300多名美中政府、企業相關人士，但領事館先前給出的名單中顯示，中國大廠小米、阿里巴巴和華為皆有高層與會，最後卻全數缺席，同在名單中的美國高通、英特爾也取消登台，幾乎可以說2019年的「關鍵人物」都不在場，這樣的情況或許反映出美中關係的惡化。

報導提到，中國參展的企業數量直到去年都呈現上漲趨勢，今年卻減少了20%，百度的展廳也比去年縮水。即便如此，中企的數量仍僅次於美國，代表對美國的重視程度並沒有減少，很大部分原因在於使用高科技的企業仍得仰賴美國技術，中國市場亦對美國相當重要，像是高通65%的銷售額來自中國，雙方依然有很深的依存關係。

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