排名最易上床女大生「約炮指數」 日本男性雜誌挨轟

2019-01-09 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本男性八卦雜誌《週刊SPA!》去年12月25日號刊物中，其中一篇文章提及日本特有的「飲酒派對」，將在派對中說服各大學的女大學生進行性交的容易度進行「約炮指數」排名，雜誌方在引發公眾不滿後發文道歉。

「BBC中文網」報導，日本「飲酒派對」（ギャラ飲み，Gyaranomi）指的是由男性支付費用邀請女性出席的派對，《週刊SPA!》文章稱，這種飲酒派對備受女大學生歡迎，並列出5所大學的名字並進行排名，稱這些學校的女大學生在酒會上容易「得手」，還介紹了如何「哄女性」的技巧、通過衣著和外表判斷女性是否願意性交的攻略。

刊物一出立刻引發不小爭議，網友紛紛痛批這是在物化女性、歧視女性，就讀國際基督教大學的女大生山本和奈（Kazuna Yamamoto）4日為此在「Change.org」發起網路連署抵制，截至目前已超過4萬人支持。

山本和奈指出，「2019年，G20峰會將第一次在日本舉行。在雜誌刊登這篇文章非常荒謬，一點都不好笑」、「我們要求《週刊SPA!》將有關文章下架並就事件道歉，及承諾不再以物化女性的字眼形容女性」。

《週刊SPA!》則在昨日被逼得出面道歉，「對於文中用上聳動文字吸引讀者，讓他們了解如何能與女性變得親密，及列出大學全名的排名，導致有可能冒犯讀者的專題報道，我們誠心道歉」、「有關性愛的話題，我們會盡力聆聽各方的意見」。至於是否下架該期雜誌，並未給出明確答案。

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