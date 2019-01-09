韓扣押日企資產當賠償 日依《日韓請求權協定》要求磋商

2019-01-09 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本與南韓為第二次世界大戰強徵勞工賠償問題爭論至今，日外務省今（9日）傳出，將再要求基於《日韓請求權協定》與南韓政府展開磋商。外界猜測，日本或藉此舉將問題訴諸國際仲裁。

綜合媒體報導，南韓4名受害者於2005年，向南韓首爾中央地方法院控告日企「新日鐵住金」（舊稱「新日本製鐵」）在1941年至1943年期間強迫他們服勞役。經數年官司纏訟，法院最終在去年10月底做出終審判決，新日鐵住金公司須賠償每位原告1億韓元（約台幣274萬9000元）。且於本月3日，南韓法院批准原告聲請扣押新日鐵住金在南韓境內資產，即與南韓最大鋼鐵廠浦項鋼鐵（POSCO）所合資的PNR公司股權8萬1075股，價值約4000萬日圓（約台幣1132萬元）。

對此，日本外務省事務次官秋葉剛男於今日晚間，會晤南韓駐日本大使李素勳（Lee Su-hoon），召開會議討論。秋葉剛男會後向媒體透露，不排除要求南韓基於《日韓請求權協定》，展開政府間磋商。李素勳則回應，「將會盡快轉知南韓政府。」日本官房長官菅義偉不僅批評南韓做法，並表示「對於原告扣押日本企業的資產，讓人深感遺憾。政府將團結一致，嚴肅看待此事，並採取一切可能的措施。」

日方主張，早在1965年日本與南韓簽訂《日韓請求權協定》時，日本已向南韓提供5億美元（約台幣154億元）經濟援助，其中有3億美元（約台幣92.4億元）為直接贈與，以將兩國及民間所有索賠權的問題一筆勾銷。南韓則認為《日韓請求權協定》並未終止以前的勞工爭取補償的權利，雙方僵持，日韓關係再降冰點。

據《韓聯社》報導，依《日韓請求權協定》第三條規定，「締約雙方之間關於『協定』的解釋和執行之爭端應首先通過外交途徑解決」，若南韓政府決定回應日本展開磋商，將是首次執行此規定。若無法循外交途徑解決問題，則可在第三方國家參與的情況下進行仲裁。外界認為，日本之所以援引《日韓請求權協定》提出磋商要求，就是要將強徵勞工的賠償問題訴諸國際仲裁。

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