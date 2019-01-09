結束訪中慶生之旅 金正恩今下午搭車返國

2019-01-09 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩與美國總統川普的二度「川金會」樂觀其成，金正恩則在8日突然造訪中國，引起各界關注。消息指出，金正恩今日下午從北京搭車離開，結束訪中之旅，預計明日上午抵達北韓。

《韓聯社》報導，金正恩今上午參觀北京亦莊「同仁堂」藥材工廠，之後返回釣魚台國賓館，中午出席北京飯店午宴，約下午2點從北京站搭車離開，到邊境城市丹東的時間約12至14小時，預計明日上午10點返國。

金正恩8日應中國國家主席習近平邀請，4度訪問中國。隨行者包括夫人李雪主、胞妹金與正及勞動黨中央委員會副委員長金英哲等黨政軍高層。由於8日正好是金正恩生日，中方可能藉此機會替金設宴慶生，彰顯兩國友好關係。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」專家葛來儀表示，川金會前進行習金會已成為一種模式，金正恩也尋求北京在解除其國際制裁上的支持」。北京大學國際關係學院教授梁雲祥認為，中國很可能藉此向美方透露「在處理北韓問題上，你沒有我不行」，並暗示若美方在貿易問題上持續對中國施壓，中國的配合度就會減少。

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