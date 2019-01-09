澳洲逾10國領事館 驚傳收可疑包裹、現場緊急封鎖

2019-01-09 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本當地時間今天稍早傳出多國大使館與領事館收到可疑包裹，包括瑞士、英國、美國、印度、德國、巴基斯坦、韓國、義大利、西班牙、紐西蘭、日本、塞席爾、克羅埃西亞與埃及等在內，當地警方、消防隊與救護人員獲報隨即趕往現場進駐封鎖，針對包裹進行檢查並介入調查，目前未傳出傷亡。

綜合媒體報導，除了墨爾本，數國駐坎培拉領事館也傳出疑似收到不明包裹，官方也正在調查當中。澳洲聯邦警察表示，「目前緊急應變小組已在檢查包裹，詳細情況仍在調查當中」，故未透露更多細節。緊急救援單位統計，目前有十多起危險物質事件，正在進行檢驗工作。墨爾本州警指出，「一連串事件據信為具針對性，且應不影響一般民眾」。

報導指出，一名英國官員表示正與澳洲當局保持密切聯繫，並稱工作人員都很平安。也有消息指出，瑞士駐墨爾本領事館收到一個裡面裝有寫著石棉物質的小信封後，隨即通報相關單位處理，「我們認為那應不太可能具有生物危害，但以防萬一仍先視為危險物」。

報導提到，一名巴基斯坦官員表示，上午10時左右，她打開了一個疑似包有石棉的不明信封，當下她很害怕，隨後被告知要去洗手。一名紐西蘭官員則說，該國領事館也收到類似信封，裡面擺了內含混凝土或石棉的小塑膠袋。

報導提及，美國駐墨爾本領事館發言人也證實的確收到可疑包裹，強調他們是根據標準作業程序處理、通報澳洲有關單位調查，並澄清駐坎培拉大使館似無收到相關包裹。文中引述，事件發生前2天，阿根廷駐雪梨領事館疑似也曾收到3個含有石棉與玻璃纖維成分的袋子。

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