「我有中國牌可以打！」 美專家分析金正恩為何訪中...

2019-01-09 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩週二抵達北京，此行是他第4次訪問中國，美國專家分析金正恩突然訪中原因，由於他可望再次與美國總統川普會面，金正恩再訪中，試圖提高自己的談判籌碼，要向美方表明，「我有這個中國牌可以打。」

綜合外媒報導，前美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）於美國時間週二，在華府智庫韓國經濟協會（Korea Economic Institute）一場討論會上說，「金正恩去北京不僅要得到習近平的批准，而且也是向華府和川普示意，『你不是唯一的參與者，我有這個中國牌可以打』。」

尹汝尚表示，金正恩去年與川普見面前，也先與習近平見面，因此川金第2次峰會可能很快就會登場，「很可能2月底或3月初。」尹也說，此次金正恩訪中還顯示，中國在美國與北韓談判中可發揮重要作用，中國參與北韓問題，可被北京用來當作美中貿易談判討價還價的籌碼。

前美國駐韓大使史蒂芬斯（Kathleen Stephens）也認為，金正恩去中國是在提醒人們，中國在這處理北韓問題也具有影響力。另外，過去負責東亞和太平洋事務的助理國務卿希爾（Christopher Hill）也說，本週在北京舉行的習金會，可見北韓和中國關係變暖。

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