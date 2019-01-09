技壓中國電磁砲！美軍「超高速炮彈」將改寫戰爭型態

2019-01-09 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國央視得意洋洋稱軍艦將裝設電磁砲，但如今又被美軍超前！有消息指出，美軍又有新的「黑科技」，名為「超高速炮彈」，能更有效率進行岸轟、反艦射擊，攔截敵機、巡弋飛彈與反艦飛彈，且成本低廉，能直接裝在大多美國海軍船艦上。專家稱若此技術開始服役，將「一舉改寫未來的戰爭型態」。

據《美國海軍研究學會新聞網（USNI）》報導，去年夏天美軍發射了20發最新型的「超高速炮彈（Hyper Velocity Projectile,HVP）」，炮彈能以超音速發射，且整個實驗相當安靜。報導指出，超高速炮彈系統射速快、彈匣容量大，最重要的是成本非常的低廉。

報導指出，面對巡航導彈與無人機，過去要用1枚200萬美元（約新台幣6千萬元）的加強型海麻雀飛彈（RIM-162飛彈），或1枚100萬美元（約新台幣3千萬元）的公羊飛彈來攔截威脅目標，但是HVP一發只要7萬5千塊美元到10萬塊美元（約新台幣225萬到300萬元）。而且美軍將這款超高速炮彈製作成一般炮彈大小，只要把艦上的MK 45艦炮改裝就能發射，且改裝費用也很低廉。

更令人驚嘆的是，美軍的野心不止於此，未來可能將推出陸軍版的155口徑版本，讓美國與盟邦可大量使用。也就是說陸軍155自走炮只要稍作改裝，都能發射這款超高速炮彈。

時常發表軍武相關時論的部落客王臻明表示，若超高速炮彈技術成熟並開始服役，將會「一舉改寫未來的戰爭型態」，只要一服役等同於全部美系海軍艦艇都能安裝，不用再加裝體積巨大的新型電磁炮設備。

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