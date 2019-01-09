遭控是政府停擺元兇 民主黨秒回擊川普「煽動恐懼」

2019-01-09 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日針對美國邊境、非法移民問題發表全國演說，強調築牆對美國南方邊境安全有著極高重要性，並指控民主黨不願配合，導致政府部分機構至今已關門18天。民主黨隨即發表回應，他們願意與川普就邊境安全意見分歧協商，只求盡快結束政府停擺。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院議長裴洛西（Nancy Pelos）共同回應川普。裴洛西先是批評川普對政府停擺一事的發言充斥著滿滿錯誤及惡意資訊，「總統選擇恐懼，我們希望從事實開始說起」。

裴洛西說，新一屆眾議院在日前第一天開議時，隨即表決通過以更明智、有效率的方式來處理邊境問題，同時讓政府恢復運作，但川普卻予以拒絕，一昧堅持豪擲美國納稅人的血汗錢，去建造他那座沒有效益的圍牆。裴洛西呼籲川普不要再把美國人當作人質，必須停止製造危機，重新開啟政府。

舒默則說，川普無法實現要求墨西哥付錢建造那座沒有效率、沒有必要的圍牆，也無法說服國會和美國人民通過法案，造成美國政府停擺。他強調，治理政府不能意氣用事，「沒有總統應該拍桌要求一切由他說的算，否則就要讓政府關門。」

舒默諷刺地說，多數美國總統在橢圓辦公室進行演說時都有著崇高的目的，「但這位總統只是在製造危機、煽動恐懼，試圖將大眾的注意力從紛亂的政府中轉移。」

舒默表示，「我們絕對可以重啟政府，並在意見不同的情況下合作。我們不需要昂貴、沒有效率的牆，就能夠保衛我們的邊境；我們能夠歡迎合法移民和難民，且不須犧牲我們的安全。」舒默強調，他們願意與川普就邊境安全意見分歧協商，只求盡快結束政府停擺。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/