澳男搭車屁股刺刺痛痛的... 一看驚見座椅插20根針！

2019-01-09 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本當地時間8日上午，一名男子阿杜沙（Anthony Artusa）搭地鐵上班時，屁股一坐下便覺得「刺刺的」，起身轉頭驚見座椅接觸面疑插了20根縫衣針，地鐵公司獲報承諾協助警方偵辦。

綜合媒體報導，週二早上近8時左右，搭地鐵通勤的阿杜沙似從西富士貴上車，正要坐下卻覺得雙臀不對勁，原本以為可能是口袋裡擺了什麼東西，仔細一瞧竟發現約20根細針倒插在座椅上，「它們被放在座墊表面下，因此沒特別留意，如果我真的一屁股坐下去，可能就會戳進我身體」。

報導指出，阿杜沙也隨即起身，四處走動查看是否其他位置也有被插針，但所幸並無找到任何跡象，並在推特自嘲「碰上意外的驚喜」、「好吧，我想我應該不需要來杯咖啡提振精神了」。

報導提到，事後工作人員已正透過監視器過濾影像，找尋可疑人士，並要求若有目擊者或相關訊息可以提供給相關單位。鐵路公司發言人回應，「這是可怕的破壞行徑，感謝沒有人受傷」，並強調已展開全面調查，並與維多利亞警方保持密切合作。

報導提及，警方透露，該班列車抵達北墨爾本時，阿杜沙的後臀與腿部有針刺的感覺，並發現多根針插入他的座位，阿杜沙一一拉出後似將其交給費蓮達車站處理，並指警方已介入偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/