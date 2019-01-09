全球最好用護照出爐！台灣第29名、亞洲3國超強

2019-01-09 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國顧問公司Henley & Partners公布2019年亨利護照指數（Henley Passport Index），前2名分別都是亞洲國家，最強大護照國家仍是日本，第二名由新加坡和韓國並列，法國和德國則並列第三；台灣排第29名。

亨利護照指數依照護照持有人，不必事先申請簽證或以落地簽即可入境的國家或地區數目做出排名，台灣目前有149個免簽國，排第29名，日本的最強護照則有190個免簽國，位居全球之冠。

新加坡和韓國以189個排名第二，德、法兩國則以188個免遷國並列第三。過去最強護照美國和英國目前已排名下滑，今年各有185個免簽國，從去年的第5名落居今年第6。

Henley & Partners董事長卡林（Christian H. Kalin）表示，儘管世界某些地區的孤立主義情緒日益上升，但大多數國家仍然致力於合作和互利協議。他也提到，中國的排名穩健上升，顯示世界各國都傾向簽證開放的趨勢。

2017年時中國排名全球第85，擁有51個免簽國；今年位居第69名，增加到74個免簽國。另外阿聯伯聯合大公國的名次也持續上升，今年以第22名拿下中東地區龍頭。

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