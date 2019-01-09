川普電視演說再宣示築牆決心 控民主黨致政府停擺

2019-01-09 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國因邊境築牆經費卡關，導致政府部分機構已停擺18天，影響民眾生活不淺。美國總統川普今日在白宮橢圓辦公室發表全美電視演說，強調美國南方邊境正在經歷一場不斷升溫的人道、安全危機，美國公民因失控的非法移民問題深受其害，並將政府停擺的原因歸咎給民主黨。

川普表示，移民問題是「身心與靈魂的危機」，「我們沒有空間去收留那些移民，也沒有辦法立刻把他們送回自己的國家，所有美國公民都因為失控的非法移民受到傷害，耗盡了公共資源，導致工作機會和薪資降低。」

川普說，政府停擺的原因只有一個，那就是「民主黨不願資助邊境安全，民主黨人表態支持以強化科技運用的模式保障邊境，但他們拒絕築牆，但這個情況有辦法在一場45分鐘的會議中緩解，我已經邀請國會領袖明天到白宮共商，把這件事情解決。」他還提到，圍牆的費用將由他們與墨西哥簽訂的新貿易協定中支出。

川普強調了移民可能為美國所帶來的暴力問題，每3名女性就有1人會在穿越墨西哥的危險路程中遭受性侵害，女人和孩童是美國系統缺漏的最大受害者，「這是邊境非法移民的悲慘現實情況。」並說毒品將對美國造成重大危害，今年因毒而死的人數將超越整個越戰。

川普最終沒有宣布國家進入緊急狀態，這道命令可讓他不需國會同意，自行決定築牆。

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