常忘東忘西？日本獨步全球新研究 吃個藥就恢復記憶！

2019-01-09 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕常忘東忘西、丟三落四嗎？也許未來只要吃顆藥就能夠想起遺忘的事情！日本東京大學與北海道大學的研究團隊，昨（8）日發表世界首驅的研究成果，未來只要吃顆藥，竟然就可以恢復模糊的記憶！研究團隊表示，此發現未來將可能應用於阿茲海默症的治療。

綜合日媒報導，研究團隊進行實驗，給38位年齡20到40歲的受試者看100張左右的照片，經過一週後再問他們對於照片的印象。其中一組給予治療暈眩的抗組織胺類藥物（比平時劑量高出3到6倍），另一組則給予完全沒有效用的安慰劑，觀察藥物是否會影響答題的正確率。

實驗結果發現，服用抗組織胺類藥物的組別，其答題正確率竟然上升了近2倍，其中連一些比較難以記住的照片，其答題正確率也有所提升。

研究人員認為，藥物之所以有效是因為組織胺活化了神經細胞，讓已經遺忘的記憶重新浮現，若能進一步了解藥物的機轉，或許將可能成為治療阿茲海默症的新療法。研究團隊的東京大學藥理學教授池谷裕二表示，已知組織胺與恢復記憶有關，未來盼望能開發效果更好的藥物，有機會改善阿茲海默症病患的生活品質

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