F-35戰機一架賣多少？防衛省首次公布軍備費用細項

2019-01-09 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省在去年12月內閣會議上敲定2019至2023年度的《中期防衛力整備計畫》，防衛省昨日更在官網上向日本國民公佈《中期防衛力整備計畫》中各項軍備的估計價格，這也是防衛省首次對外公佈軍備價格。

根據日本《共同社》報導，在《中期防衛力整備計畫》各項軍備的估計價格中，計劃採購兩套的陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」最貴，每套約1224億日圓（約新台幣346億）；計劃採購27架的匿蹤戰機F-35A，每架約116億日圓（約新台幣33億）；潛艦每艘約647億日圓（約新台幣183億）；無人偵察機「全球鷹」（Global Hawk）約173億日圓（約新台幣49億）；提高F-15戰鬥機電戰能力的改裝費，則每架約35億日圓（約新台幣10億）。

防衛省昨日在網站上公布的價格是《中期防衛力整備計畫》的估算價格，未來若受到匯率影響，也有可能變動。另外，先前各界關注的海上自衛隊護衛艦「出雲號」的航母化改造費用，防衛省認為有必要針對其甲板強度進行調查，所以現階段還無法公佈；「出雲號」未來會搭載的F-35B價格，防衛省則以「對今後的適當採購有影響」為由沒有公佈。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/