獵豹3P狂頂人與長頸鹿圍觀？完事後傳害羞躲草叢...

2019-01-09 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕南非一處野生動物保護區內，有遊客拍到2隻公獵豹與1隻母獵豹在光天化日下大搞「3P」，疑似不時傳來嬌吟聲。一名直擊的26歲遊客凡特（Juan Venter）透露，起初以為是打架，但很快就意識到「牠們試圖在同時間交配」。

綜合媒體報導，一群觀光客在喀拉哈里沙漠的茲瓦魯保護區，罕見捕捉到公獵豹們騎在母獵豹身上，似狂抽猛送外，壓得對方疑嬌喘吁吁。過程中母獵豹曾嘗試掙脫，不過反被壓制在地，附近4隻路過的長頸鹿也好奇駐足，不知是在看「3P大戰」或圍觀狂按相機快門的群眾。

報導指出，凡特表示本來以為牠們在打架，但隨即恍然大悟，原來他們正在「3人行」，還告訴客人機會難得快拍，不然未來可能很難再撞見此等場景。獵豹們「完事」後似因害羞躲進草叢間，「基於尊重大自然，我們不想打擾牠們」。凡特也說，他有一些同業待了15年，從未見過此等「奇景」。

報導提到，該保護區是北開普省一間私有的自然保護區，面積逾11萬4000公頃，堪稱南非最大私人自然保育區。

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