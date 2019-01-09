沒聽錯！ 中官媒宣稱：中國已是全球最安全國家

2019-01-09 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安部昨天公布去年「全國打擊槍爆違法犯罪專項行動」情況，宣稱中國是「世界上最安全的國家之一」。此說法引起各界質疑，有評論人士反批，聲稱中國是最安全國家的人，只看到了中國不受恐怖襲擊的威脅，然而，中國人的人身安全等，都無法獲得保障。

中國公安部治安管理局局長李京生稱，2018年1月至11月，持槍犯罪案件42起，爆炸案件39起，同比下降27.6%、29%，聲稱中國成為全世界槍爆犯罪案件最少的國家之一。中共官媒便以「中國是當下世界上最安全的國家之一」為標題發布此消息。

綜合中媒報導，中國評論人士李華曾認為，安全不單指不受恐怖襲擊威脅，還包括社會各層面的安全，目前中國人的財產安全、人身安全、食品安全、環境安全、民族安全、政治安全均無法獲保障，這是中共本身制度性不安全，對民眾形成「恐怖」效應。

李華曾還提到，在所謂「最安全國家」裡，有超過100萬的維吾爾人及其他少數民族成員被關押在再教育營，另外老兵、遭強拆戶、P2P金融受害者、失業民代幼教師等，各類惡性事件層出不窮，令他質疑這樣的環境根本不能稱為安全。

2017年中國國家主席習近平也曾發表演說，稱中國被許多人認為是世界上最安全的國家之一，當年不少人勸習近平「別做井底之蛙！」也有人酸「北韓好像也被認為是最安全的地方」。

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