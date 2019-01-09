不尊重！臺大電機博士將成香港科大首席副校長 背景被竄改

2019-01-09 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕正值中國領導人習近平發表習五條對臺逼統之際，港澳臺學術圈的神經也變得很敏感，臺大電機博士倪明選，從現任澳門大學副校長職位，將跳槽到香港科大擔任首席副校長，這項人事案才經曝光，就被發現，香港科大將他的臺大學歷部分，去掉「國立」，即台大博士的「國立」不見了。

《明報》認為，這是學術圈內不尊重的作法。倪明選擔任香港科大首席副校長一案，是該校遴選委員會進行全球招聘而禮聘，料於今年第二季履新。

據報導，倪明選現任是澳門大學現任學術副校長，專精於計算機科學及工程學，不過在香港科大對新首席副校長倪明選的背景描述，已經修改，倪明選在臺大取得電機工程學士學位、又完成博士課程後，在美國普渡大學（ Purdue University ）取得電機工程 博士學位，曾出任美國密歇根州立大學擔任計算機科學與工程系教授、接著在香港科大教書十多年，當時，過往的學歷都是「國立臺灣大大學」，現在的澳門大學英文版也以「National Taiwan University」簡介倪明選背景，沒想到，到了香港科大副校長，中英文學歷中的「國立」都不見了。

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