會川普競選陣營俄律師 因不相干案遭美起訴

2019-01-09 03:52

〔中央社〕紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室表示，2016年在紐約川普大樓會見川普長子小唐納等川普競選陣營人士的俄羅斯女律師維塞尼茨卡雅，在一宗洗錢案中被以妨礙司法罪名起訴。

特別檢察官穆勒（Robert S. Mueller III）正密切檢視川普大樓（Trump Tower）會面案，但是洗錢案與會面案無關。

根據今天開封的起訴書，維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）在這宗洗錢案因提出誤導性聲明，被控妨礙司法。這宗洗錢案已於2017年以庭外和解方式收場。

川普否認知道2016年6月9日會面的事。當時小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）和時任競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）等川普競選陣營人士，在川普大樓會見一群俄羅斯人。

小唐納曾表示，他同意見面，是因為對方承諾提供不利川普競選對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的資訊。

俄羅斯控制公司「普瑞維桑投資公司」（Prevezon Holdings）2017年同意支付將近600萬美元解決一宗美國政府訴訟，這家公司被控涉及高達2億3000萬美元的稅務詐欺所得洗錢案，維塞尼茨卡雅是此案的辯護律師。

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