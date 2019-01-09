呼應美日印批中 挪威總理促大國尊重國際法

2019-01-09 02:12

〔中央社〕印度瑞辛納對話今晚在新德里開幕，挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）應邀發表開幕演說，在談到世界各國需要共同努力確保海洋正確管理時，特別敦促大國尊重國際法。

瑟爾貝克指出，海洋是各國相互聯繫的共同利益，世界各國需要共同努力，確保海洋的正確管理；「強權即是公理」（might is right）的原則不能用於海洋管理，但有一件事情是肯定的，「當大國尊重國際法時，像我這樣的小國（挪威）也會留意」。

瑟爾貝克上述談話，似乎呼應美國、日本、印度等國家高階將領去年高聲批判中國在印太地區無視國際法的作為是「破壞性力量」，呼籲各國遵守國際法，維護海上航行與飛越自由。

此外，面對美國保護主義升高和中美貿易大戰，瑟爾貝克在演說中也特別強調，「我們不能讓保護主義、全球貿易競爭占據主導地位」；自由貿易創造贏家，保護主義則沒有創造贏家。

印度外交部與觀察研究基金會（Observer Research Foundation）聯合舉辦的2019年瑞辛納對話（Raisina Dialogue 2019），今晚起在新德里泰姬宮殿飯店（Taj Palace）舉行3天，會議主題為「世界秩序再調整：新的地緣幾何學，流動夥伴關係及不確定的結果」。

這場年度盛會共有印度總理莫迪、挪威總理瑟爾貝克、阿富汗前總統卡賽（Hamid Karzai）等政治領袖、高層官員及各國高階軍事將領、智庫學者等來自92國的600名代表與主講人與會。

在印度微調外交政策，決定與中國緩和關係的微妙氛圍下，主辦單位今年在大會手冊上，對與會的台灣代表團成員刻意只標註所代表機構名稱，而不標上所代表的國家。

瑞辛納對話在2016年首屆舉辦時，大會手冊把駐印度代表田中光的職稱標為中華民國駐印度大使館大使，曾使中國前外交部長李肇星離席抗議。

即使主辦單位以巧妙的方式照顧到台海兩岸的情緒，台灣代表團成員也刻意低調不讓主辦方困擾，但台灣民主基金會董事、立委蕭美琴仍受邀參加重要的閉門會議，受重視的程度並未降低。

與會的國防安全研究院執行長林正義、遠景基金會執行長賴怡忠、中興大學國際長陳牧民等人，也充分與各國與會者交流。（編輯：陳政一）

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