18歲沙烏地女子稱遭虐待 澳洲考慮給予庇護

2019-01-09 00:30

〔中央社〕澳洲今天表示，將仔細考慮是否庇護18歲沙烏地阿拉伯女子奎農。她宣稱遭虐待而逃離沙國，現在在曼谷接受聯合國照顧；先前她憂心遭遣返，提出法律訴訟得以留下，引起全球關注。

法新社報導，奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）宣稱自己受到身體和精神虐待，因此逃離家人，週末搭機從科威特抵達曼谷的主要機場。

她說，原本計畫赴澳洲尋求庇護，因為擔心倘若遭泰國遣返沙國，可能遭到家人殺害。泰國移民官員在她轉機時將她攔下。

泰國當局6日表示，奎農將被遣送回沙烏地，但此事在社群媒體引發熱烈討論後，當局態度逆轉，表示不會將她遣返。

奎農昨天獲准離開機場，由聯合國難民署（UNHCR）照料。

澳洲政府今天考慮給予奎農難民身分的可能性，並表示「很高興」聯合國正在評估她的案子。

澳洲內政事務部（Department of Home Affairs）官員告訴法新社：「一旦聯合國難民署程序結束，將仔細考慮奎農小姐申請人道簽證一案。」

聯合國難民署駐泰國代表文森帝斯（Giuseppe de Vincentiis）表示，本案可能需要「幾天」處理。

路透社報導，泰國移民局局長蘇拉切（Surachate Hakparn）今天表示，奎農父親已抵達曼谷，想要與奎農會面。

但蘇拉切說，奎農的父親和兄弟必須等候，看聯合國難民署是否允許他們見奎農。

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