德政界人士個資遇駭 嫌犯稱不滿政客言論

2019-01-09 00:14

〔中央社〕德國警方今天說，針對數以百計政界人士個資遇駭並遭洩漏一案，已逮捕一名20歲嫌犯，他承認對政客部分公開言論感到「惱怒」而犯案。受害者包括總理梅克爾（Angela Merkel）。

法新社報導，德國警方6日搜索這名年輕男性位在黑森邦（Hesse）住家，並將他逮捕。他與父母同住。

法蘭克福檢方下轄打擊網路犯罪中心（ZIT）發言人翁格弗克（Georg Ungefuk）表示，由於當事人完全配合調查，且無逃亡之虞，檢方並未羈押他。

翁格弗克在威斯巴登（Wiesbaden）舉行記者會說：「這名嫌犯表示，公布這些個資的原因，是他對那些遇駭政治人物的特定言論感到惱怒。」

這名嫌犯告訴警方，他是單獨犯案。他的年紀適用德國少年法。

翁格弗克並說，這名年輕人對犯行表現出「明顯悔意」。估計約有1000名德國政治人物、記者和名人受害，此案也增加了德國政府的政治壓力。

受害政治人物失竊的個資包括住址、手機號碼、電郵、發票和身分文件影本，這些個資去年12月開始透過推特（Twitter）散播，上週散播速度增快。

德國聯邦議院（Bundestag）、歐洲議會以及地方議會議員都有人受害。

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