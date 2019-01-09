巴黎唯一裸體餐廳將關門 開幕一年多有話題沒客人

2019-01-09 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕法國首都巴黎唯一一家裸體餐廳「O'Naturel」，在2017年11月風光開幕後，現在因缺乏顧客上門，將被迫關門大吉。

《法新社》報導，開幕一年多的「O'Naturel」，儘管過去好評如潮，吸引不少食客上門脫衣大啖蝸牛、鵝肝和牡蠣等美食，但現在卻面臨客源不足的情況。

為避免出現財務窘境，雙胞胎老闆麥克和史蒂芬（Mike and Stephane Saada）不得不在2月16日停止營業。兩人也敦促「想在巴黎體驗最後裸體晚餐」的客人盡快上門。

「O'Naturel」位在巴黎東部，上門的客人必須把所有衣物留在衣帽才可到位子上用餐，手機也同樣如此，以防止人們偷拍其他客人。

報導指出，脫光光的客人通常會從餐廳那拿到一雙拖鞋穿，但據餐廳經理表示，占總客戶40%的女性客人，可以穿著自己的高跟鞋用餐。

雖然餐廳關閉的消息讓法國天體主義圈感到心寒，但有活動人士指出，餐廳可能走太前面了，在巴黎對全年裸體主義者開設餐廳，「可能有點早」。

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