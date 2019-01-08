中企進軍美國大眾運輸系統 專家憂心成情蒐工具

2019-01-08 23:22

〔中央社〕美國國會、國防部和業界專家近日提出警告，背後往往有北京當局撐腰的中資企業可藉參與建設美國的軌道運輸系統暗中執行情蒐監控，並在適當時機出手破壞、造成重大損失。

華盛頓郵報（The Washington Post）7日報導，華盛頓特區的地鐵營運公司（以下稱Metro）決定改寫已發給競標者的新世代列車技術規格、新增更嚴格的資安防護要求，為此延遲開標也在所不惜。Metro之所以這麼做，是因為有消息指出，國營列車製造商「中國中車」（CRRC）將低價競標，而其動機並不單純。

中國近年來積極布局，企圖在價值數以十億美元計的美國列車市場贏占主導地位。2014年起，中車以低價在4項列車大型標案中出線，一步步將波士頓、芝加哥、洛杉磯和費城的地鐵列車供應鏈收入囊中。中車的下一個目標是金額超過10億美元的華盛頓地鐵列車標案。

中車屢戰屢勝讓美國各界開始提出國安相關疑慮；中資蠶食鯨吞美國各產業供應鏈和公共建設也令人不安。更何況，北京當局的「中國製造2025」經濟戰略也瞄準主導全球軌道工業。

智庫、非營利組織Eno運輸中心（Eno Center for Transportation）主席普恩特（Robert J. Puentes）說：「我們不想陷入仇外議論之中，但也不想天真輕信。」

資安風險尤其天真不得。藉由預先在列車運行及其周邊系統中植入特定程式或惡意軟體，中方可遠端監控、入侵和破壞美國的軌道運輸系統，也能執行情蒐。

美國國會已在交通運輸年度預算草案中加入一年期的禁令，不准美國各單位使用聯邦款項向中資企業添購大眾運輸列車或公車。此禁令尚未經最後表決通過。

禁止美國大眾運輸系統採用中國產品有可能讓它們的財務更加吃緊。中國產品的主要優勢是低價，與對手的價差可高達數億美元。批評者指出，諸如中車等國營企業更有政府補貼助攻，如虎添翼。

華盛頓Metro董事之一、前美國副助理運輸部長霍納（David Horner）表示：「我的疑慮是，受國家資助的中國企業可能成為反美電子情蒐平台。」

國防部也指出，北京當局近來已數次遭美方指控支持大規模的商業機密駭客行動。此外，中國也被控在其產品中內建情蒐科技。

去年5月，美國國防部以安全風險為由，禁止軍人在軍事基地使用包括中興通訊和華為等中國企業所生產的手機。此外，據華爾街日報（WSJ）報導，美國國土安全部在2017年發現，美軍在阿富汗境內的軍事設施使用中國製攝影機，而這些攝影機內建有「後門」，可將影像傳送到外部。

無論如何，面對中資企業，美國各單位都得作抉擇：省錢至上，或國家安全、國家利益優先？

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