下任馬來西亞國王？ 馬哈地週四覲見柔佛蘇丹

2019-01-08 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞最高元首蘇丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V）6日宣佈遜位，在各界關注誰是新元首之際，馬國首相馬哈地（Mahathir Mohamad）週四（10日）將覲見柔佛州蘇丹，引發揣測。

馬來西亞聯邦13州中，有9州擁有世襲君主。馬國是君主立憲制，最高元首是由「統治者會議」從9州君主中選出，由資歷最高者或按照順序出任，其將在1月24日舉行會議，推選新任元首及副元首，並於1月31日宣誓就職。

馬國首相署今（8）日則向馬國《東方日報》證實，馬哈地將於本週四覲見柔佛州蘇丹依布拉欣·依斯邁（Sultan Ibrahim Ismail）。這也是他去年再任首相後，首次覲見柔佛蘇丹。報導稱，大馬全國關注誰接任新元首之際，馬哈地週四前往柔佛王宮覲見之舉，不免引起踹測。

根據1957年擬定的輪任制，在吉蘭丹州蘇丹擔任最後元首後，接著順序輪任的將是彭亨州蘇丹，再輪到柔佛州蘇丹及霹靂州蘇丹。但現任彭亨州蘇丹阿末沙年事已高，因此可能改由柔佛蘇丹接任元首。

另據馬國媒體指出，霹靂州王室理事會成員莫哈末安努亞再尼表示，2月1日是聯邦直轄區日，按照傳統，最高元首會在當天冊封聯邦勳章，因此最高元首必須在此之前就任。

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