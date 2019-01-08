開車竟把自己輾死…強國詭異車禍 網友直呼：死神上門

2019-01-08 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川昨天驚傳一起離奇車禍命案，一名男子開著自小客車倒車時，竟將自己甩出門外，接著連續被車輪來回輾壓，最後傷重不治身亡。監視器畫面曝光以後，網友紛紛直呼詭異，「死神來了…」。

根據中媒報導，7日晚間9點40分左右，呂姓駕駛在四川樂山市嘉興路的美食街上，發生這起事故。據目擊者描述，當時這輛白色轎車從人行道上倒車進入機慢車道時，車子忽然開始加速往後退，現場附近還有一名女子為了要阻止車子，與車子發生小擦撞後跌到在地，幸無大礙。

詭異的是，當時的車門是關著的，但在車子加速後不知何時駕駛座車門敞開，呂姓駕駛直接被甩出車外，失控的車子就這樣繼續行進，呂男慘遭前後車輪輾壓，造成大量出血。由於事發突然，現場民眾都嚇呆，之後眾人協力將車子移開，但呂男已經倒在血泊中失去意識，送往樂山市中醫醫院急救後仍宣告不治。

網友紛紛表示離奇，直呼死神上門，「沒有監控估計就成懸案了」、「什麼奇葩新聞離奇事件都有了」也有網友猜測，「司機沒繫安全帶吧」、「肯定是開了車門把身子探出去觀察後方，結果油門當成了剎車」、「方向盤未回正，車倒退軌跡是圓周，離心力將司機甩出車，接著車慣性圓周倒退，車輪先後碾壓過司機」，有關於這起離奇自駕車禍發生的原因，還有待警方調查釐清。

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