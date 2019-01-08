穿僧袍開車遭取締 日本僧侶不服氣 基督教牧師也聲援

2019-01-08 20:52

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕日本福井縣一名四十多歲的僧侶，去年九月因穿著僧袍駕車遭到警察以違反交通規則取締，為了證明穿著僧袍也能活動自如，各地僧侶上傳跳繩、雜耍等影片引發話題。有趣的是，不只僧侶聲援，連基督教牧師也打抱不平。

日媒報導，福井縣的道路交通法施行細則規定開車不可穿著木屐、拖鞋或和服等有礙駕駛的衣物，縣警認為四十多歲的僧侶穿著僧袍開車違規處以六千圓罰款，僧侶因為不滿取締拒付罰款，並表示將上法庭證明穿著僧袍也能安全駕駛。報導指出，這名僧侶二十年來都是穿著僧袍開車去施主家主持法事，這是首次被取締。

此事經讀賣新聞在去年底報導後，在日本佛教界引發話題，最先在網路發起聲援的山梨縣法源寺住持橫山瑞法表示，並不是要挑戰法規，而是僧侶的工作經常要去施主家守靈或主持葬禮等，有時必須半夜出門，而且一天還會連趕好幾場，如果為了開車而換便服會非常不便，讓施主看到僧侶穿著便服到場也不太得體。

橫山在推特上貼出動畫，穿著僧袍跳繩，而且是困難的二回旋跳，由於動作靈活引來英國BBC報導，有許多僧侶也加入橫山的聲援行列，貼出他們穿著僧袍玩雜耍，還有穿僧袍打鼓等的動畫，推特上最後出現了「僧袍也能這樣做」主題。

有趣的是，不只僧侶聲援，連基督教牧師也打抱不平，位於茨城縣牛久教會的牧師金子敏明也在推特上表示，他也是穿著牧師袍開車到火葬場幫信徒主持儀式，他和僧侶們站在同一陣線。

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