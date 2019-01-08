救地球？NASA測試太空船撞小行星改變軌道

2019-01-08 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）正計畫將發射太空船撞擊小行星，以實驗是否能改變其軌道，若成功，未來若是小行星撞向地球，也許有一天能以此拯救人類性命。

綜合媒體報導，NASA近日正在執行雙重小行星轉向測試（Double Asteroid Redirection Test），是要將用一艘冰箱大小的太空船朝著一個對地球不具威脅的小行星──Didymos，它是雙小行星系統，太空船將撞向較小的小行星，令其改變速度，若是成功，根據計算，雖然僅能改變一點點速度，但長遠的距離及時間，將使小行星改變軌道。

Didymos在希臘語中是雙胞胎的意思，這個雙小行星系統被稱作DidymosA及DidymosB，前者有780公尺寬，後者繞著DidymosA旋轉，寬度為160公尺。科學家史塔特勒（Tom Statler）表示：「雙小行星相當適合進行這項測試，因為DidymosB繞著DidymosA轉，科學家更容易觀測太空船撞擊的結果。」

其中一名測試負責人鄭安迪（Andy Cheng ）表示：「這項測試將證明我們可以保護地球免受未來小行星撞擊，我們將能展示如何透過將危險物體撞到不會威脅地球的不同飛行路徑，以動能撞擊器保護地球免受小行星撞擊。」

NASA影片連結

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