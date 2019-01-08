顧及「性少數」 大阪、福岡高中入學考報名表取消性別欄

2019-01-08 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕為顧及「性少數」群體，日本大阪府和福岡縣已決定，今年春季起，公立高中入學考報名表將取消性別欄位，神奈川縣與熊本縣等14個道府縣也擬跟進。

《朝日新聞》報導，日本地方政府陸續針對民眾提交的申請書等文件取消性別欄，以顧及對自身性別抱有不協調感的跨性別者等族群。目前，大阪府和福岡縣已決定從2019年起春季入學考試取消報名表的性別欄，其餘45個道都府縣則未變。

跨性別人士、專研社會性別史的日本明治大學講師三橋順子表示，「對孩童而言，填寫與自身認同不符的性別是極其痛苦的事」。她認為，日本文部科學省應負責主導並製作不要求性別記載等指南，進而普及全國。

報導指出，目前有14個道府縣正在研議是否在入學考報名表取消性別欄，神奈川、熊本和德島考慮是否於明年跟進。北海道和京都等11個道府縣雖展開討論，但未給出時間。

秋田與愛知等13縣則回答「會研議因應措施」或「尚未決定」。群馬縣稱，「希望關注全國動向，持續研議因應措施」，愛媛縣說，「將會視其他行政文書的情況做出判斷」。

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