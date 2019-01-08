穿袈裟開車被開單 日和尚拍跳繩影片抗議

2019-01-08 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本福井縣有和尚穿著袈裟開車被警方認定危險駕駛，開單告發，罰款6000日圓（約新台幣1700元）。這讓日本「僧侶界」十分不滿，紛紛穿著袈裟拍攝影片，證明穿著袈裟不會干擾日常生活。網友看到影片後，直呼「和尚太團結了吧」、「已經是才藝競賽」。

據《讀賣新聞》報導，去年9月有名40多歲和尚駕車時，因警方認為袈裟的長袖與下擺會影響駕駛開罰。這名和尚不服，向法院控訴警方執法標準含糊不清，聲稱他穿著袈裟開車已有20多年，這是第1次被罰。這名和尚也聲稱，不會繳納罰款，而且會持續上訴。

這張交通罰單讓不少日本僧侶感到不合理，決定發起用「可以穿袈裟做這件事」（#僧衣でできるもん）作為影片主題，穿著袈裟的裝束，拍下雜耍、舞刀、後空翻及跳繩等影片，證明袈裟不會影響日常活動，還能做出其他動作，藉此聲援這名挨罰的和尚。

一系列影片在網路上引起轟動，許多網友看到回應「和尚超團結」、「才藝競賽」、「千萬別惹和尚不開心」，還感慨自己不不像這些和尚那樣多才多藝。

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