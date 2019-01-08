抗虐跨國爭庇護恐生變？ 沙國女子父兄抵泰要求見面

2019-01-08 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯18歲女子奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）逃亡到泰國，聲稱「回國後會被家人殺掉」，拒絕泰國當局遣返，引起國際間人權團體的關注。今日泰國移民局局長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，奎農的父親與兄長今日已經抵達泰國，希望能與奎農交談，但談話必須要受到聯合國允許才能進行。

綜合外電報導，奎農原計畫從沙國逃往澳洲，途經泰國轉機時，被泰國當局拘留，原本泰國當局要遣返奎農，但奎農積極透過網路、媒體表明逃跑是因為不堪受虐，假如被泰國遣返回國，「我保證回國後會被他們殺掉」。

奎農的求助得到了人權觀察組織、聯合國難民署（UNHCR）等機構的注意，聯合國難民署正在幫奎農處理庇護申請，人權觀察組織公開呼籲澳洲政府接受奎農的庇護申請，澳洲政府今日也表示，他們正在考慮是否接納奎農的申請。

在各方人馬積極營救奎農之際，泰國移民局局長蘇拉切表示，奎農的父親與兄長已經特別搭飛機抵達泰國曼谷，要求與奎農會面，但奎農的父親與兄長是否能如願與奎農說到話，必須看聯合國難民署是否批准。人權觀察組織亞洲副主任羅伯遜（Phil Robertson）認為，奎農父親與兄長的舉動令人擔憂。

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