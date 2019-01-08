中共內部矛盾嚴重北京語言大學左派社團新新社慘遭註銷

2019-01-08 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕中共內部矛盾日益嚴重，當局對青年馬克思主義者的打壓力道逐漸增加，繼北京大學馬克思主義學會（簡稱馬會）核心成員全數遭撤換，有著「北語娘子軍」之稱的北京語言大學「新新青年」社團遭校方註銷，諭令今後任何團體或個人均不得再以此名義活動。

捍衛工權的佳士聲援團官網刊出最新消息指出，北語社團理事會7日發布通告，宣布該校關注工農的「新新青年」社團因多項違規，即日起徹底註銷，校方更要求學生幹部將註銷該社的通告轉發給各群組，並傳遞給所有學生。據悉，北語過去從來沒有一個社團被註銷時，會被要求以此大動作轉發通告。

校方通告中點出「新新青年」社團共犯有5大違規，其中包括拒絕指導老師欽浩參加活動、未經允許更換社團活動教室、未經允許以社團名義參與社會活動、未經批准即邀請校外人員參與社團活動及社團公眾號發布不實信息。

對此，佳士聲援團官網刊文一一駁斥前述指控，強調均屬烏有，呼籲大眾關注，並譴責北語團委註銷該社團的決定。

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